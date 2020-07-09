В Україні на популярному курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук

На курорті біля Скадовська під Херсоном туристку з Києва вкусив небезпечний павук каракурт. 32-річну жінку госпіталізували в районну лікарню.

Інцидент стався на острові Джарилгач, який ще називають "українськими Мальдівами". Про це 9 липня передає "Голос України".

Зазначається, що туристка прогулювалася островом і ходила босоніж піщаними дюнами. Жінка не помітила, як до неї підповзала "чорна вдова". У певний момент вона відчула різкий "вогняний біль" - це характерна реакція на отруту павуків-каракуртів.

Після цього туристку зі столиці екстрено евакуювали назад у Скадовськ на зворотну сторону Джарилгацької затоки, після чого відвезли до райлікарні.

У Херсонській області кожне літо тут фіксують по кілька атак отруйних павуків на людей. Причому в основному люди страждають внаслідок власної необережності, працюючи в полі чи на городі, не вдягають закритого взуття, на узбережжі ризикують заходити всередину дюн, де здавна обжилася "чорна вдова".

Важливо зауважити, що в червні та липні - коли у павуків триває шлюбний період - їх отрута найсильніша.

Симптоми отруєння отрутою каракурта в середньому тривають добу-дві, а іноді й довше. Отруєння у важких випадках через 1-2 дні може призвести до смерті.

Ентомологи звертають увагу, що через 15 хвилин після контакту з каракуртом починається сильний біль у м'язах, задуха, параліч ніг. Отрута маленького павука, так званої "чорної вдови", в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії.

Летальний результат після укусу каракурта найбільш імовірний у осіб (дітей і дорослих) з тяжкими супутніми захворюваннями або у тих, хто пізно поступив у стаціонар. Число смертельних випадків становить від 4 до 6 % загальної кількості укусів.

Раніше повідомлялося, що на популярному українському курорті відпочиваючих атакують морські блохи.

Нагадаємо, нещодавно туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі, через яке тонуть навіть першокласні плавці.