В Україні подорожчало практично все: шокуючі цифри

Зростання цін і подорожчання продуктів, товарів і послуг в Україні триває. Стало відомо, що за перший квартал поточного 2019-го року інфляція у річному вимірі сповільнилася з 9,8% до 8,6% за минулий рік.

У той же час у березні 2019-го споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% порівняно з останнім місяцем зими, коли ціни збільшилися на 0,5%. Ціни на продукти і товари в Україні зростають і далі, констатують економісти.

Такі дані нещодавно оприлюднила Державна служба статистики України. Наприклад, загалом по Україні з початку цього року ціни зросли на 2,4%, але в той же час у річному вимірі (до березня 2018-го року) інфляція сповільнилася до 8,6% з 8,8%.

Що саме подорожчало в Україні?

Судячи за даними, продукти в середньому за березень підвищилися в ціні на 0,4%, овочі – на 2,4%, фрукти – на 1,7%. Разом з тим, яйця в березні подешевшали на 5,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%. Одяг та взуття в Україні подорожчали сильніше – на 11,3%. У той же час житлово-комунальні послуги (газ, вода, житло та інші) зросли в ціні не надто кардинально – всього на 0,3%.

У той же час побутова техніка і різні предмети домашнього вжитку, навпаки, подешевшали. Ціна на них знизилася на 0,2%. Послуги охорони здоров'я подорожчали на 0,4%, громадський транспорт - на 0,5%, а зв'язок подорожчав на 2,2%.

При цьому відпочинок і культура зросли в ціні на 0,2%, освіта в Україні подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі - на 0,7%.

Фото: Черговий ріст цін відбувся в Україні в березні 2019 року (колаж РБК-Україна)

До речі, в березні базова інфляція зросла до 1,2 з 0,2% у лютому і 0,3% у січні відповідно. Але при цьому в річному вимірі помітно, що вона в цілому знизилася до 7,6% з 7,8% за підсумками лютого і з 8,3% – за підсумками січня.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, як подорожчають продукти та інші товари після виборів президента України. За його словами, зростання цін відбувається не тільки через вибори, а й з багатьох інших причин.

Так, наприклад, позначається чинник сезонності і майбутні великодні свята, під час яких українці будуть купувати більше продуктів. Через популярність деяких товарів ціна на них буде традиційно підвищуватися, упевнений він.

Крім того, повідомлялося, як саме вибори президента України вплинуть на економіку. Згідно з прогнозом економіста, колосальних потрясінь очікувати українцям не варто, хто б не переміг на виборах.