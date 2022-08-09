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В Україні подешевшала гречка: де зараз вигідно купувати

Фото: В Україні подешевшала гречка (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ціна на гречку, як і прогнозувалося на початку серпня, знизилася. Поки що обвалу не трапилося, але тенденція вже намітилася.

Де і за скільки нині можна купити кіло гречаної крупи - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як змінилася ціна

За даними ресурсу Мінфін, гречка, порівняно з липнем, подешевшала на 3 гривні. Середня ціна крупи нині 88,60.

Скріншот: Як змінилася вартість гречки в Україні

Скільки коштує гречка в супермаркетах

Наразі на вагу гречку в супермаркетах купити складно, а от варіантів фасованої крупи немало. Пропонуються пакування 400 г, 450 г, 800 г, 900 г, 1 кг.

Найнижча ціна за 1 кг - в Ашані (власна марка) - 88 грн, ТМ Хуторок (800 г) - 82 грн.

Скріншот: Ціни на гречку в Ашані

В NOVUS ціни на крупу вищі. 1 кг ТМ Marka Promo - 91,89 грн.

Скріншот: Ціни на гречку в Новусі

В АТБ гречку "власної марки" можна придбати за 91,90 грн за 1 кг.

Скріншот: Ціни на гречку в АТБ

Причини зниження вартості

За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), гречка може дешевшати завдяки новому врожаю крупи.

“Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки", - зазначила вона.

Оскільки урожай гречки збирають наприкінці серпня, ймовірно, вартість крупи може знизитися більше.

Раніше ми писали, в якому разі споживання гречки може виявитися шкідливим.

Також повідомлялося, чим можна замінити гречку в раціоні.

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