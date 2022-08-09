В Україні подешевшала гречка: де зараз вигідно купувати

Ціна на гречку, як і прогнозувалося на початку серпня, знизилася. Поки що обвалу не трапилося, але тенденція вже намітилася.

Де і за скільки нині можна купити кіло гречаної крупи - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.