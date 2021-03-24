В Україні побито рекорд смертності від COVID-19: сумна статистика

Де найбільша смертність?

Судячи з даних, оприлюднених на сайті, найбільше від COVID-19 людей за минулу добу померло у Києві - аж 49 летальних випадків.

Не втішна статистика у Одеській області, яка часто потрапляла у скандали через недотримання карантинних обмежень. Там кількість жертв за останні 24 години сягнула позначки 28. На одну жертву менше - на Закарпатті.

У Донецькій і Вінницькій областях жертвами COVID-19 23 березня стали 20 громадян. На Прикарпатті за добу померло 19 людей.

Додамо, що за весь час епідемії від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 30 773 українців.

23 березня установлено рекорд смертності від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Де найбільше одужало людей?

У той же час в Івано-Франківській області - найвищий показник одужання від коронавірусу. Там за добу хворобу подолали 817 пацієнтів.

На другому місці по цьому показнику - Київська область. Там одужало 478 людей.

Замикає "трійку лідерів" Вінницька область, де від коронавірусу вилікувались 458 громадян.

Інфографіка одужання від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)