В Україні планують посилити покарання за підроблені документи: які будуть штрафи

За використання підроблених документів про вакцинацію – штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч Гривень або обмеження волі строком до двох років.

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики можуть отримати штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

За виготовлення з метою збуту документів про проведення вакцинації – штраф у розмірі від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років.

Законопроєкт вже пройшов схвалення відповідних комітетів і переданий для включення до порядку денного на 2 листопада.

Які зараз є штрафи за підроблені документи

За використання підробленої довідки або сертифіката – штраф від 850 гривень до обмеження волі строком на 2 роки.

За покупку фальшивого сертифіката – від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

За виготовлення та збут підробленої медичної документації – від 17 тисяч гривень штрафу до позбавлення волі строком на 5 років.