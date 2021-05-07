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В Україні планують створити вакцину від COVID-19 у формі таблетки

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 15:40
В Україні планують створити вакцину від COVID-19 у формі таблетки Колаж РБК-Україна: В Україні планують створити вакцину від COVID-19 у формі таблетки
Автор: Світлана Мащенко

Львівські науковці працюють над розробкою української вакцини від коронавірусу. Причому розглядається варіант створення препарату у формі таблетки. Таку заяву зробив директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний.

Про це йдеться в прес-службі НАН України.

Так, під час розробки вакцини у лабораторії Інституту біології клітини НАН України в науковців виникла ідея створити такую форму вакцини.

Вчені говорять, що вакцина-таблетка - це вже наступний проект. А наразі науковці працюють одразу над трьома проєктами: розробкою вакцини від COVID-19, створенням нового антибіотика широкого спектра дії і розробкою біосенсорів.

Так, на розробку вакцини від коронавірусу львівські науковці отримали майже 10 мільйонів гривень.

Для її створення українські вчені використовують дріжджі, адже за схожим принципом працюють і закордонні вакцини.

"Такі вакцини, от Новавакс, вона теж білкова вакцина. Це так само білок коронавірусу, але синтезується він не в дріжджах, а в клітинах комах", - розповідає Андрій Сибірний.

На сьогодні науковці вже пройшли початкові етапи у створенні вакцини від COVID-19. Розробити препарат планують до кінця цього року, але після цього її потрібно буде ще випробувати - спочатку на лабораторних мишах.

Зазначимо, що першими заяву про вакцину у формі таблетки зробили вчені з США. Вони пропонують комбіновану вакцинацію, коли разом з ін'єкційними щепленнями люди будуть приймати препарат ще й орально.

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