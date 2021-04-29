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В Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 14:11
В Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів Фото: в Україні змінилися умови зарахування до перших класів (kiev.klichko.org)
Автор: Роман Мирончук

В Україні змінилися правила зарахування дітей до перших класів. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Тепер школам заборонено проводити різні вступні конкурси.

Про це передало Міністерство освіти.

Йдеться про всі заходи, які спрямовані на перевірку знань дітей, їх умінь або інших компетенцій. Вступні конкурси дозволені тільки в спеціалізованих або приватних навчальних закладах.

Крім того, для вступу дитини в школу необов'язково йти туди самому. Подати документи дозволяється електронною поштою. При цьому навіть нема потреби в електронному цифровому підписі.

Зазначимо, що дату прийому заяв кожен регіон визначатиме самостійно.

Нагадаємо, що в Києві з суботи, 1 травня, послаблюють жорсткий локдаун. В цей час буде запущений транспорт і відкриються ТРЦ і фітнес-зали, а школи і садки працюватимуть з 5 травня згідно святкового графіка.

Діти навчатимуться 5, 6, 7 травня. Після цього буде три дні вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня Перемоги. Після цього заняття почнуться з 11 числа.

Ми також писали про те, що українські школярі можуть продовжити навчання влітку 2021 року через пандемію коронавірусу та велику кількість канікул. При цьому рішення про заняття влітку прийматимуть самі школи.

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