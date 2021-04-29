В Україні через пандемію змінилися умови зарахування до перших класів

В Україні змінилися правила зарахування дітей до перших класів. Це пов'язано з пандемією коронавірусу. Тепер школам заборонено проводити різні вступні конкурси.

Про це передало Міністерство освіти.

Йдеться про всі заходи, які спрямовані на перевірку знань дітей, їх умінь або інших компетенцій. Вступні конкурси дозволені тільки в спеціалізованих або приватних навчальних закладах. Крім того, для вступу дитини в школу необов'язково йти туди самому. Подати документи дозволяється електронною поштою. При цьому навіть нема потреби в електронному цифровому підписі. Зазначимо, що дату прийому заяв кожен регіон визначатиме самостійно.