В Україні очікують сильний спалах коронавіруса: названа дата

Коронавірус в Україні інфікував 5449 людину, 141 з них померли від ускладнень, 347 пацієнтів, вилікувались. У МОЗ розповіли, що через те, що багато людей на Великдень, 19 квітня, порушили умови карантину, в країні спалах COVID-19 очікується через 5-10 днів після пасхальної неділі. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак.

"Це 5-10 день після масового скупчення людей у храмах, судячи з досвіду. На жаль, на вихідні люди не дотримувалися карантину", - сказала Микитчак в ефірі ТСН.

Також чиновниця сказала, що недотримання карантину може призвести до його продовження. На Великдень у людей на вулиці були відсутні маски, громадяни не дотримувалися дистанції. Наслідки цих дій можуть спровокувати новий спалах COVID-19.

"Вірус дуже змінюється, у нас, в Україні хворіють не тільки літні люди. Ми ведемо статистику летальних випадків", - сказала Микитчак.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, люди з хронічними захворюваннями найбільше ризикують захворіти на коронавірус, тому вони повинні дуже серйозно дотримуватися карантину.

Ірина Микитчак розповіла про сплеск коронавіруса в Україні (ТСН)

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