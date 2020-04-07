В Україні відкриють пункти тестування на COVID-19: результат за півгодини

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Мобільні пункти тестування на коронавірус будуть відкриватися по всій країні

Коронавірус в Україні діагностували вже в понад 1,4 тисячі людей, і кожен день тестують на COVID-19 близько тисячі осіб. У МОЗ розповіли про плани відкриття мобільних пунктів для швидкого тестування на вірус, де результат можна буде отримати протягом 30 хвилин.

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в прямому ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами Ляшка, по всій країні планують запустити мережу мобільних пунктів тестування. Туди можна буде приїхати на авто, здати тест, а через півгодини отримати результат.

Чиновник заявив, що Україна готова до того, щоб проводити до 30 тисяч досліджень щотижня. А подальша стратегія тестувань дозволить проводити майже в три рази більше - до 80 тисяч тестів на тиждень.

Зазначимо, що мобільні пункти для тестування на коронавірус вже почали з'являтися в Києві. А в Дніпрі вже почали масове тестування на коронавірус, через що кількість хворих подвоїлася всього протягом доби.

Намет для тестування на коронавірус в Києві (відео: YouTube/5 канал)

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