В Україні хвиля суїцидів в лікарнях для COVID-пацієнтів: що відомо

В Україні сталося ще одне самогубство в лікарні, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Цього разу трагедія сталася в Харкові вранці 25 жовтня з 69-річним чоловіком.

Повідомлення про подію надійшло в поліції близько 9:20 від медичного персоналу, повідомляє Kharkiv Today.

Чоловік лежав на лікуванні у "чорнобильській" лікарні, і його стан був важким.

"Хвороба протікала дуже важкій формі. Він був на апараті ШВЛ в реанімації. Пацієнт був спокійний, адекватний... не було якихось спроб. Мабуть це сталося на тлі кисневої недостатності, на фоні гіпоксичного стану мозку, психопатії..." - розповіла керівник лікарні Ірина Пирогова.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомляють, що інформацію зареєстрували у Шевченківському відділі поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що буквально тиждень тому в Києві протягом доби двоє пацієнтів з коронавірусом покінчили життя самогубством. Перший випадок стався в Олександрівській лікарні з жінкою, вона викинулася з вікна четвертого поверху. Потім на Оболоні в Клінічній міській лікарні №8 з вікна викинувся чоловік. У нього був діагностований COVID-19.

Ще два пацієнти з коронавірусом викинулися з вікон Київської міської лікарні №4, яка знаходиться на вулиці Солом'янській, 17 у вересні. Всі сталося протягом двох днів.