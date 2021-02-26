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В Україні черговий випадок отруєння: дві дівчинки наковталися таблетками

Автор: Володимир Костирін

У Сумах дві 16-річні дівчинки отруїлися таблетками, якими наковталися в квартирі однієї зі школярок. Підлітки були госпіталізовані в обласну дитячу лікарню.

Про це 26 лютого передає "Суспільне. Новини".

За словами заступника директора обласного центру екстреної медичної допомоги Максима Новікова, сьогодні близько другої години дня на спецлінію "103" їм надійшов дзвінок від однієї з потерпілих. На виклик відправили "швидку".

Бригада медиків зробила підліткам першу допомогу при отруєнні та доставила до лікарні. Нині їх стан задовільний.

"Допомога дівчатам надана в повному обсязі. Нічого життю та здоров'ю дівчат не загрожує", - сказав головний лікар дитячої лікарні Ігор Змисля в ефірі програми "Сьогодні Головне".

Як додав Новіков, підлітки поки не зізнаються, чому приймали медпрепарати.

Так, наразі не відомо, чи брали участь школярки в небезпечних челленджах в соцмережах, від яких вже постраждали останнім часом кілька підлітків в різних областях України, а одна дівчинка - у Боярці - навіть загинула.

Під час інциденту, коли подружки у квартирі наковталися таблетками, батьки були на роботі.

В поліції зареєстрували даний факт, розповів представник поліції Сумської області Володимир Крупецький.

Нагадаємо, що днями в Добропіллі школярка наковталася пігулок - 15-річна дівчинка випила ліки з домашньої аптечки і потрапила в лікарню з отруєнням.

Раніше повідомлялося, що стали відомі деталі страшної трагедії в Боярці, де отруїлися учениці ліцею.

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Новини України Сумиотруєннягоспитализацияподросткишкольницытаблетки
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