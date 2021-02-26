В Україні черговий випадок отруєння: дві дівчинки наковталися таблетками

За словами заступника директора обласного центру екстреної медичної допомоги Максима Новікова, сьогодні близько другої години дня на спецлінію "103" їм надійшов дзвінок від однієї з потерпілих. На виклик відправили "швидку".

Бригада медиків зробила підліткам першу допомогу при отруєнні та доставила до лікарні. Нині їх стан задовільний.

"Допомога дівчатам надана в повному обсязі. Нічого життю та здоров'ю дівчат не загрожує", - сказав головний лікар дитячої лікарні Ігор Змисля в ефірі програми "Сьогодні Головне".

Як додав Новіков, підлітки поки не зізнаються, чому приймали медпрепарати.

Так, наразі не відомо, чи брали участь школярки в небезпечних челленджах в соцмережах, від яких вже постраждали останнім часом кілька підлітків в різних областях України, а одна дівчинка - у Боярці - навіть загинула.

Під час інциденту, коли подружки у квартирі наковталися таблетками, батьки були на роботі.

В поліції зареєстрували даний факт, розповів представник поліції Сумської області Володимир Крупецький.