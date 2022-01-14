В Україні оновили список місць, де заборонено курити будь-які сигарети: коли запрацює закон
В Україні прирівняли електронні сигарети до звичайних, а також розширили перелік громадських місць, де заборонено куріння. Крім того, під табу потрапила будь-яка реклама і стимулювання продажів тютюнових виробів.
Такі зміни до деяких законів про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, схвалені Верховною Радою в грудні, вже були опубліковані в газеті "Голос України".
Зазначимо, що запрацює закон № 1978-ІХ тільки через 18 місяців з дня його опублікування, тобто дата набрання чинності - 11 липня 2023 року (крім деяких його положень).
Перелік місць, де не можна курити
Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
- А також в аеропортах - крім спеціально відведених для цього місць.
Новий закон передбачає штраф за продаж звичайних та електронних сигарет і рідин до них особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року - 10 200 гривень;
Таким чином, електронні сигарети можна курити:
- на вулиці,
- на пляжі,
- у парках,
- а також у спеціально відведених для цього місцях.
Нагадаємо, раніше в Держстаті України розповіли, як змінилися ціни на алкоголь і сигарети за останній рік.