В Україні виявлено новий штам COVID-19: раніше не було

Для того, щоб з'ясувати тип вірусу, потрібно провести дослідження в Київській референс-лабораторії.

Медики припускають, що можливо мова йде про новий індійський штам, унаслідок якого в Індії сильно збільшилася кількість хворих (більше 300 тисяч випадків зараження на добу). Відзначається, що новий штам містить відразу дві мутації, які ускладнюють імунну відповідь організму.

Даний штам вкрай небезпечний для дітей та молоді. Симптоми зараження новим штамом наступні: блювота, біль в животі, діарея, порушення слуху, кашель, висипання на шкірі і в області рота.

Відзначимо, що останнім часом повідомляється, що індійський штам вже проник в європейські країни.

Так, 3 травня в Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. Ним захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.