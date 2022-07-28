В Україні вже новий підтип Омікрону: чи працює проти нього вакцина

В Україні вже зафіксовано новий підвид Омікрону "ВА.5". Наразі 7 таких випадків вдалося зафіксувати у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип Омікрону вже є в інших регіонах.

Коронавірус нікуди не зник



По-перше, COVID-19 все нікуди не пропав. Більш того, вірус мутує і намагається ухилитися від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Зараз досить небагато досліджень, які могли б дати відповідь на питання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків і смертей. Однак, за даними ВООЗ, в Європі їх кількість дійсно зростає. Поки прямих доказів зв'язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають.

Чи захистить вакцина?

Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізуючих антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.



Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет зв'язується із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.