В Україні нові правила карантину: куди тепер не пустять без щеплення

Нові правила карантину через коронавірус схвалили в Кабміні. Вони стосуються "жовтих" і "зелених" ковід-сертифікатів.

Про це йдеться у постанові уряду від 13 вересня. Зміни набудуть чинності через 7 днів.

Ковід-сертифікати

Вводяться жовті та зелені covid-сертифікати, які інформуватимуть про першу та другу дозу вакцинації, а також про результати тестування та інше.

У документі буде вказана інформація про вакцинацію, негативний тест (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.

Привілеї для вакцинованих

При жовтому рівні епідпасності навчальні заклади працюватимуть за наявності у 80% працівників хоча б одного щеплення. При червоному повинна бути 100% вакцинація.

Обмеження жовтого рівня припиняють працювати, якщо 80% співробітників установ, які підпадають під обмеження (Спортзали, музеї та ін.), мають щеплення.

У "червоній" зоні працювати зможуть ті заклади, де вакциновано 100% співробітників двома дозами. Це стосується і всіх навчальних закладів.

Ще один момент про нові правила такий - якщо є "зелені", "жовті" сертифікати або людина вже перехворіла, то можна не проходити самоізоляцію при перетині кордону.

Для того, щоб користуватися привілеями, потрібно мати паперовий сертифікат або встановити додаток "Дія". Поки ще не ясно, як в" Дії" буде відображатися ця інформація, якщо людина, наприклад, отримала тільки одну дозу щеплення.