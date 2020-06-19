В Україні несподівано впали ціни на популярний овоч

В Україні почали різко знижуватися ціни на помідори. В першу чергу, більш доступними для українців стали рожеві помідори. І за останній тиждень ціна на цей сорт опустилася нижче, ніж на звичайні червоні помідори.

Як пояснюють експерти, різке зниження ціни пов'язане з тим, що за останні тижні кількість пропозицій зросла в рази, а з 17 червня гуртові ринки фактично почали завалювати цими овочами.

"Особливо складна ситуація з рожевим помідором – його пропонують непропорційного багато, тому ціни на нього виявилися нижче, ніж навіть на червоний", - пояснили експерти. Про це пише видання "Сьогодні".

За даними фахівців, гуртові ціни на рожеві помідори опускалися вже до 10-15 гривень за один кілограм на реальних угодах. За червоні давали від 14 до 16 гривень за один кілограм. Жовті помідори коштують трохи дорожче, на реальних угодах за кілограм давали від 15 до 17 гривень за кілограм. Варто відзначити, що ціни протягом останніх днів піднялися на 3-4 гривні, але й обсяги торгівлі при цьому знизилися.

"Попри падаючі ціни, активність гуртовиків оцінюється як низька. Всі фермери відзначають, що кількість пропозиції заважає продавати. Практично всі закупники, після того, як озвучена навіть дуже прийнятна ціна на томат, починають торгуватися, щоб збити ще більше. Багатьом це вдається, особливо якщо виробник поспішає розпродати продукцію", - пояснили експерти.

Варто відзначити, що ціни на помідори в українських супермаркетах також пішли вниз. Ціна за кілограм рожевих помідорів тиждень тому у багатьох торгових точках була вище 60 гривень за кілограм, а зараз цінники опустилися нижче 50 гривень.

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