В Україні знайшли таємні звалища з тоннами небезпечних медичних відходів, COVID-тестів та пробірок

Повідомляється, що представники фірми-ліцензіата звозили їх до складських приміщень, не передбачених для зберігання та утилізації, і просто кидали.

Правоохоронці провели обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство-ліцензіат. Яке саме - не уточнюється.

Незаконні звалища з СОVID-відходами виявили у Київській та Миколаївській областях (фото: npu.gov.ua)

У результаті знайшли "тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів, а також органічні медичні відходи, предмети, забруднені біологічними рідинами, відходи медичних закладів та мікробіологічних лабораторій, у тому числі діяльність яких пов'язана із СОVID-19".

Слідчі поліції Київської області розпочали кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Представники фірми звозили СОVID-відходи до складських приміщень (фото: npu.gov.ua)

В цей час поліція встановлює всіх винних.

Також в Нацполиции додали, що дії правопорушників можуть отримати додаткову кваліфікацію - за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Відео: Під Києвом і Миколаєвом поліція виявила незаконні звалища медичних СОVID-відходів