В Україні знайшли "вільне від коронавірусу" місто: вакцинували 66% дорослого населення

"У місті Моршині Львівської області триває пілотний проект з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%", - розповіли представники МОЗ.

При цьому, йдеться в пості, зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Відзначається, що 90% від усіх вакцинованих прищеплювали вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що безпечні та ефективні щеплення від COVID-19 отримали вже близько чотирьох мільйонів українців.

А 5 серпня в Україні за добу взагалі встановили новий рекорд щеплень. Вакцину від коронавірусу отримали майже 170 тис. осіб.

У Моршині перестали хворіти на коронавірус (facebook.com/moz.ukr)