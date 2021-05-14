В Україні знайшли фальшиве масло: названа небезпечна марка

Під час перевірки харчових продуктів в Пістинському ліцеї на предмет дотримання вимог харчового законодавства при організації харчування дітей, були взяті зразки харчових продуктів для встановлення їх відповідності нормативним документам.

"За результатами лабораторного дослідження проби масла вершкового селянського 73% жирності, виробник ТОВ "ЕНЕЙ" (Україна, Житомирська область, смт Романов, вул. Менделєєва), не відповідав вимогами нормативної документації - містить рослинні жири", - сказано в повідомленні.

Фото: ua.all.biz

Як зазначили в Держспоживслужбі, була відстежена вся партія невідповідної продукції, відібрані зразки масла і від інших партій цього виробникам.

Лабораторні дослідження показали, що це масло не відповідає назві "Масло вершкове селянське". Постачальником відкликана з торгових мереж вся невідповідна продукція виробника ТОВ "ЕНЕЙ".

Інформація про невідповідність продукту вже направлена до Головного управління Держспоживслужби Житомирської області, для вжиття заходів реагування.