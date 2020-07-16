В Україні нахабна шахрайка обдурила дві сотні людей: три рази змінювала прізвище

В Україні зловили нахабну шахрайку (колаж РБК-Україна)

Жінка створювала фейкові акаунти в соцмережах і дурила людей

У Києві нахабна шахрайка дурила довірливих українців. Жінка створила фейкові акаунти в соцмережах і розміщувала там оголошення про продаж речей, потім брала гроші, але товар так і не приходив до адресата. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

На інтернет-майданчиках злочинниця продавала одяг і предмети побуту.

Одержавши гроші від покупців вона зникала. Поліція встановила, що надходили кошти від потерпілих на банківські картки, оформлені на підставних осіб та електронні гаманці ряду платіжних систем. За місцем проживання зловмисниці правоохоронці провели обшук, який підтвердив причетність жінки до вчинення шахрайських дій відносно 200 громадян.

Як речові докази правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. У поліції повідомили, що жінка тричі змінювала прізвище, щоб сховатися від правосуддя.

Зараз поліція вживає заходів з повернення потерпілим заподіяної матеріальної шкоди. За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження відкрите за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як ми раніше писали, жителі Києва стали жертвою шахраїв при спробі найняти житло.