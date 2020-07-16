ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні нахабна шахрайка обдурила дві сотні людей: три рази змінювала прізвище

Четвер 16 липня 2020 09:36
В Україні нахабна шахрайка обдурила дві сотні людей: три рази змінювала прізвище
В Україні зловили нахабну шахрайку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жінка створювала фейкові акаунти в соцмережах і дурила людей

У Києві нахабна шахрайка дурила довірливих українців. Жінка створила фейкові акаунти в соцмережах і розміщувала там оголошення про продаж речей, потім брала гроші, але товар так і не приходив до адресата. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

На інтернет-майданчиках злочинниця продавала одяг і предмети побуту.

Одержавши гроші від покупців вона зникала. Поліція встановила, що надходили кошти від потерпілих на банківські картки, оформлені на підставних осіб та електронні гаманці ряду платіжних систем. За місцем проживання зловмисниці правоохоронці провели обшук, який підтвердив причетність жінки до вчинення шахрайських дій відносно 200 громадян.

Як речові докази правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. У поліції повідомили, що жінка тричі змінювала прізвище, щоб сховатися від правосуддя.

Зараз поліція вживає заходів з повернення потерпілим заподіяної матеріальної шкоди. За даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження відкрите за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як ми раніше писали, жителі Києва стали жертвою шахраїв при спробі найняти житло.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України мошенничество
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся