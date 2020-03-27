В Україні почнуть масово тестувати на коронавірус: що відомо

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 218 осіб. Одним зі способів захисту від поширення в країні COVID-19 є своєчасне тестування. Про масове тестування на коронавірус заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький. Чиновник написав про це в Facebook.

Так, з середини наступного тижня почнуть тестувати жителів Львівської області. В першу чергу перевірять тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону, а також тих, хто мав контакт з хворими коронавірусом.

Наступний етап проєкту - збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі - передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) і запуск масового тестування населення на коронавірус", - заявив Козицький.

Варто відзначити, що масове тестування вже застосовували в деяких містах Італії, але зробили це, коли пандемія вийшла з-під контролю. А багато експертів кажуть, що ізоляції та карантину недостатньо. До таких заходів потрібно додавати своєчасне тестування та ізоляцію потенційно заражених, в першу чергу тих, хто повернувся в країну з-за кордону.

Тим часом священики УПЦ МП вирішили нетрадиційними методами врятувати українців від коронавіруса. У мережі з'явилося відео, як діячі церкви з іконами літають на вертольоті, читаючи молитви.