В Україні почалися рейди проти нелегальних перевізників: "дуже актуальні в пандемію"

Рейди здійснюють співробітники Держслужби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") спільно з Національною поліцією.

Як зазначив Зборовський, проблема нелегальних перевізників "дуже актуальна, особливо під час пандемії COVID-19", коли легальні перевізники працюють з суттєвими обмеженнями через карантин.

При цьому нелегальні перевізники дозволяють собі "не дотримуватися жодних норм", хоча це несе небезпеку для пасажирів.

"Ми сьогодні провели перший такий рейд для боротьби з нелегальними перевізниками, і я точно можу анонсувати, що вони відбуватимуться й надалі", - заявив він.

Чиновник додав, що з 1 жовтня в Україні запрацювали нові штрафи для порушників правил перевезень пасажирів і вантажів на транспорті.

Так, нелегальні перевізники, виявлені в ході рейду 11 листопада, повинні будуть сплатити штрафи в розмірі щонайменше 17 тисяч гривень.

Своєю чергою перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький звернув увагу, що правоохоронці "об'єдналися з "Укртрансбезпекою" для того, щоб націлити нашу увагу на нелегальних перевізників і подолати це явище спільними зусиллями".

Крім того, в "Укртрансбезпеки" поінформували, що коли з жовтня запрацював новий закон щодо посилення габаритно-вагового контролю та автоматичної фіксації порушень вантажних норм, їх інспектори з 1 жовтня по 9 листопада склали 949 постанов про порушення, зафіксованих WIM-комплексами, на суму понад 16,7 мільйона гривень. З них 1 202 750 гривень штрафів вже сплачено.