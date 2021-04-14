В Україні почали щеплювати від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac: що потрібно знати

В Україні почали вакцинувати від коронавірусу препаратом CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Доставлена в країну нова партія у 215 тисяч доз буде застосовуватися при вакцинації певних груп населення.
Хто отримає щеплення першим і чи будуть щеплювати CoronaVac тих, хто вже вакцинувався іншим препаратом, читайте нижче в нашому матеріалі.
Щеплення CoronaVac від Sinovac Biotech в Україні, в першу чергу, буде застосовуватися при вакцинації від COVID-19:
Також цим препаратом будуть вакцинувати:
За кожним щепленим CoronaVac зараз резервується друга доза з цієї ж партії, яка буде введена через 28 днів для повної імунізації від COVID-19.
Так, препарат CoronaVac буде використовуватися як для першої, так і для другої щеплень, тобто не для тих, кого раніше вакцинували Covieshield/AstraZeneca.
Ефективність щеплення в Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевих випробувань. При цьому в Бразильському Інституті Бутантан заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac виявилася близько 50,4%, а випробування тільки на легких, помірних і важких формах COVID-19 показали ефективність 78%.
Вакцина CoronaVac містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти поліомієліту, грипу.
Цей препарат від Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом в 14-28 днів.
Зараз в Україні для вакцинації від коронавірусу використовують препарати CoviShield і CoronaVac. А постачання щеплень Pfizer в нашу країну - в кількості 117 тисяч доз в рамках ініціативи COVAX - очікують до кінця цього тижня.
Перша партія Pfizer буде використана для вакцинації персоналу і мешканців будинків для літніх людей. Після цього препарат отримають співробітники ДСНС і прикордонники.
Інтервал між дозами становить 21-28 днів, всього ж для повної імунізації необхідно зробити два щеплення. Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Її механізм дії полягає в тому, що після введення вона вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
МОЗ України оприлюднив склад вакцин від коронавірусу, які використовуються в країні. Склад препарату потрібно знати, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.
З чого складається вакцина CoronaVac/Sinovac Biotech
фото: facebook.com/moz.ukr
З чого складається вакцина Covieshield/AstraZeneca
фото: facebook.com/moz.ukr
З чого складається вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech
фото: facebook.com/moz.ukr
Нагадаємо, що першу партію вакцини CoronaVac раніше Україна отримала 25 березня. Всього ж уряд уклав контракт з компанією Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз цього препарату. За словами глави МОЗ Максима Степанова, решта 1,7 млн доз надійде найближчим часом (орієнтовно протягом квітня-травня).
Як повідомлялося, раніше провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, кому не можна вакцинуватися AstraZeneca.