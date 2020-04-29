В Україні почали мітити оголошеннями будинки, де живуть люди з COVID-19

Коронавірус в Україні продовжує поширюватись, а ось в Дніпрі придумали ще один чудернацький спосіб боротьби з пандемією COVID-19. На будинках, де живуть люди з підозрою на коронавірус стали розвішувати оголошення.

У мережі з'явилися фото листівок, розклеєних по під'їздах, юристи назвали цей обурливий факт порушенням прав людини, а в мерії Дніпра підтвердили таку інформацію, пише Радіо Свобода.

Всього за даними міської влади обклеїли ні багато ні мало, а 150 багатоповерхівок. Крім того, у міськраді опублікували інтерактивну карту, де можна побачити мікрорайони з виявленими випадками хвороби. Правда, на ранок 29 квітня це посилання вже не активне.

Крім того, у міськраді зазначили, що під'їзди в "помічених" будинках будуть дезінфікувати частіше за інші. А мешканців багатоповерхівок додатково забезпечать антисептиками.

У Дніпрі на 150 будинках з'явилися такі листівки (фото: соцмережі)

Юристи називають подібні заходи порушенням прав людини. Так, дійсно, якщо інфекція несе суспільну загрозу, обробка персональних даних може здійснюватися без згоди особи. Але при цьому доступ до неї має бути лише в обмеженого кола осіб.

І хоча в листівках не зазначені номери квартир, ні прізвища, сусідам не складе труднощів вичислити хворого в під'їзді (наприклад, визначивши, до кого приїздила швидка).

На вечір 28 квітня у Дніпропетровській області підтвердили 323 випадки коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали, від чого найчастіше помирають українці. З'ясувалося, що це зовсім не коронавірус.