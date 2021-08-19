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В Україні почалася нова хвиля COVID-19: імунолог попередив про зростання смертей

Автор: Людмила Жукова

В Україні вже почався новий спалах коронавірусу через штам "Дельта" і його пік припаде на осінь.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив лікар-імунолог Андрій Волянський.

"На жаль, ми бачимо, що ця хвиля вже почалася. Її пік, мабуть, припаде на вересень і жовтень, але щоденне збільшення кількості й нових інфікованих і нових летальних випадків вже відбувається, і ми розуміємо, що ця хвиля неминуча. Ми ще можемо щось зробити, щоб її пом'якшити, але те, що вона буде, те, що вона пов'язана з "Дельта"-варіантом, це вже, на жаль, факт", - заявив він.

На думку медика, все-таки імунізація в країні зробила свою справу в плані колективного імунітету. Волянський вважає, що в Україні потрібно прищеплювати в першу чергу групи ризику, а не тих людей, що бажають.

"Але є одне вагоме "але" - ми вакцинуємо не групи ризику, ми вакцинуємо всіх охочих. Всі країни, які домоглися якихось успіхів, вони спочатку вакцинували самих літніх, потім молодше і молодше. У нас же ми не встигли вакцинувати ні літніх, ні хронічно хворих, і тепер ми вакцинуємо всіх підряд", - сказав імунолог.

Нагадаємо, кількість нових випадків коронавірусу за 18 серпня в Україні зросла до 1560 осіб.

Як ми писали раніше, лікар розповів, що через "Дельту" ситуація з COVID-сертифікатами зміниться.

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Коронавірус