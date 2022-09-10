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В Україні почав дешевшати популярний овоч

Фото: в Україні дешевшає картопля (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почав стрімко дешевшати популярний овоч - картопля. Вся річ у тому, що на полях вже зібрали новий урожай.

Про це пише видання EastFruit.

Чому дешевшає картопля

На ринку картоплі в Україні встановилася тенденція до зниження цін. За словами економічних аналітиків, основною причиною такої тенденції послужило те, що фермери зібрали урожай в основних регіонах країни.

Відзначається, що на сьогодні в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг ($0,14-0,25/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, в той час, як попит на картоплю залишається досить невисоким.

При цьому більшу частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно позначається на формуванні цін в даному сегменті.

Скільки зараз коштує картопля

Картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період 2021 року.

Експерти прогнозують, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті буде зберігатися і далі, оскільки збиральні роботи в господарствах населення тривають.

Як ми раніше писали, в Україні змінилася ціна на вершкове масло.

Також читайте, що в Україні дорожчає овоч, який їдять все.

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