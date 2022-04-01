Де в Україні вже можна купити алкоголь: що продають та які правила

У Києві алкоголь продають лише вдень

З 1 квітня у Києві перестала діяти заборона на продаж спиртного. Проте у КМДА дозволили торгівлю алкогольними напоями лише вдень - з 11:00 до 16:00.

Купити їх можна у магазинах, супермаркетах, закладах сфери обслуговування, які мають відповідну ліцензію.

Правила продажу спиртного в Одесі

З 1 квітня Одеська обласна військова адміністрація пом'якшила заборону торгівлі алкоголем. Однак продовжують діяти обмеження:

продаж спиртного дозволили лише з 09:00 до 15:00 ;

; зберігається заборона на торгівлю напоями із вмістом спирту понад 30% об'ємних одиниць;

об'ємних одиниць; алкоголь суворо заборонено продавати службовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронних органів, військових формувань.

Таким чином, у магазинах та закладах сфери обслуговування Одеси з сьогоднішнього дня можна придбати слабоалкогольні напої, пиво, шампанське, вино, лікер протягом 6 годин на день.

При цьому у прес-службі ОВА заявили, що зі збільшенням рівня злочинності "сухий закон" знову посилять.

Заборона на алкоголь у Львові

З 19 березня до закінчення військового стану на всій території Львівської області діють обмеження на торгівлю алкоголем. Його заборонено продавати вночі з 21:00 до 10:00.

Правило стосується як реалізації міцних, так і слабоалкогольних напоїв. У тому числі у нічний час у львівських магазинах та кафе не можна придбати пиво.

У Вінниці заборонили купувати спиртне військовим

На території Вінницької області торгівлю алкоголем було заборонено з 27 лютого на місяць. З 22 березня у магазинах Вінниччини дозволили продавати слабоалкогольні напої.

29 березня місцева влада знову уточнила правила продажу спиртного - було запроваджено повну заборону на купівлю алкоголю військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, особам зі зброєю.

Обмеження у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив про відміну заборони на продаж алкоголю лише у вихідні дні з 24 березня. З понеділка по п'ятницю "сухий закон" на території області продовжує діяти.

За словами Кіма, таке рішення пов'язане із необхідністю запускати бізнес у регіоні. Але якщо порушення збільшуватимуться, послаблення скасують.

Продаж алкоголю в Дніпропетровській області

Місцева влада Дніпра з 18 березня послабила обмеження на торгівлю спиртним. У магазинах з'явилися у продажу слабоалкогольні напої, проте можна купити не більше 2 літрів в одному чеку. Продаж алкоголю особам у військовій формі заборонено.

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині дозволили торгівлю усіма видами спиртних напоїв лише вдень - з 10:00 до 18:00 щоденно з 22 березня.

У Нікополі також знято заборону на продаж слабоалкоголки.

Варто зазначити, що положення військового стану може передбачати заборону на реалізацію алкогольних напоїв. Рішення про обмеження на продаж спиртного ухвалюють органи місцевої влади.