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В Україні шахраї продавали онлайн "ліві" ліки сердечникам і хворим на рак

Середа 29 липня 2020 21:23
В Україні шахраї продавали онлайн "ліві" ліки сердечникам і хворим на рак
В Україні шахраї продавали сумнівні ліки (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Аферисти доставляли препарати замовникам кур'єрами і сервісами експрес-доставки

В Україні викрили шахраїв, які продавали через інтернет контрабандні медпрепарати сумнівної якості та непідтвердженого походження для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Також були виявлені члени міжнародного угруповання, розповіли в СБУ на сторінці в Facebook 29 липня.

За попередніми даними слідства, зареєстровані в Україні препарати учасники групи з Києва та Харківської області нелегально отримували з території РФ і однієї з країн Західної Азії, в тому числі через міжнародні поштові сервіси.

Таку продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур'єрами та сервісами експрес-доставки. Препарати зберігали і транспортували без додержання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Також були виявлені підтверджуючі протиправну діяльність документи та "гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом".

Нині вилучені препарати мають намір відправити на експертизу.

Також в СБУ заявили, що в рамках раніше відкритого кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до махінацій.

В Україні шахраї продавали онлайн &quot;ліві&quot; ліки сердечникам і хворим на ракВ Україні шахраї продавали онлайн &quot;ліві&quot; ліки сердечникам і хворим на ракВ Україні шахраї продавали онлайн &quot;ліві&quot; ліки сердечникам і хворим на рак

В Україні шахраї продавали контрабандні сумнівні ліки в інтернеті (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Як повідомлялося, на початку липня була розкрита масштабна схема, коли у Києві шахраї продавали фальшиві ліки.

Раніше ми писали про те, що в Україні лікарські препарати з неналежною якістю можна повернути.

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