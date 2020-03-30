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В Україні шахраї використовують коронавірус для нової схеми обману

STYLERЖиття    30.03.2020 - 10:07
В Україні шахраї використовують коронавірус для нової схеми обману
Шахраї придумали нову схему обману (Колаж РБК-Україна)

Нахабні шахраї дурять українців, користуючись епідемією коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував вже 475 людину, але для когось це є відмінним способом нажитися на довірі людей. Так, наприклад, шахраї використовують епідемію COVID-19 для обману українців. Аферисти розробили спеціальні шкідливі програми, сайти, які крадуть особисті дані, та використовують їх для того, щоб зняти гроші з банківських карток.

Схема шахраїв проста: на початку вони входять у довіру до людей і розповідають їм по телефону, що їх близька людина перебуває на карантині або обсервації і їй потрібна грошова допомога. Потім просять перевести людини гроші на карту, кажучи, що, якщо хочете побачите свого родича - переводьте гроші.,

В цей момент сам родич може спокійно перебувати вдома, навіть не підозрюючи, що за нього вимагають грошову суму.

Нагадаємо, що в Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.

Також повідомляється про спроби злочинців потрапити в квартиру пенсіонерів, вони представляються працівниками спеціальних фондів, які нібито хочуть матеріально допомогти пенсіонерам.

В Україні через карантин активізувалися шахраї: що потрібно знати Шахраї придумали нову схему обману для пенсіонерів: в чому суть
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