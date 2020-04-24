В Україні можуть запустити масове тестування на коронавірус: що про це відомо

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 людей, понад 180 осіб померло, а понад 500 – одужали. У зв'язку зі стрімким зростанням інфікованих в окремих областях, у МОЗ вирішили запустити масове тестування для виявлення антитіл до COVID-19.

Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, тестування українців будуть проводити ІФА-діагностикою, а не ПЛР-тестами.

"Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл. Воно покаже, перехворіли люди або не перехворіли на коронавірусу, чи є у них імунітет. Поки ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості цей імунітет буде. Але поки можемо судити про те, що у людей з антитілами імунітет справляється з хворобою за три місяці", - розповів Ляшко у програмі "Право на владу".

Він зазначив, що зараз в Україні для виявлення COVID-19 використовують в основному ПЛР-тести. Однак вони не можуть дати точного результату в певні періоди хвороби. Наприклад, у перші три дні інкубаційного періоду тести не завжди показують наявність вірусу в організмі.

Раніше масове тестування було запущено в таких країнах, як Німеччина і США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі повідомили про те, чи можна заразитися коронавірусом повторно.