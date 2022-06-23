В Україні чимало областей накриють дощі з грозами, посилиться вітер

Дощитиме і похмуро буде скрізь, крім західної частини України, але сильні зливи не очікуються.

Погода в центральних регіонах 23 червня

У Вінницькій та Полтавській областях прогнозуються опади, буде хмарно. Стовпчики термометрів покажуть вночі +8... +12 градусів, вдень +19... +23 градусів.

У Черкаській та Кіровоградській областях буде похмуро, пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вночі +10... +13 градусів, вдень +17... +20 градусів.

У Дніпропетровській області дощі, хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8... +11 градусів, вдень +19... +22 градусів.

Погода в західних регіонах 23 червня

У Львівській та Івано-Франківській областях буде хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря вночі +9... +11 градусів, вдень +20... +23 градусів.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях - без опадів. Температура повітря вночі +10... +12 градусів, вдень +19... +22 градусів.

У Чернівецькій області очікується суха погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +22... +24 градусів.

У Закарпатській області буде мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі +10... +13 градусів, вдень +24... +27 градусів.

Погода на півночі України 23 червня

У Київській, Чернігівській та Сумській областях - похмуро і дощитиме, вірогідні місцями грози стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +20... +23 градусів.

У Житомирській області - без опадів. Температура повітря вночі +10... +12 градусів, вдень +21... +23 градусів.

Погода у східних регіонах 23 червня

У Харківській і Донецькій областях пройдуть дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень +21... +24 градусів.

У Луганській області буде хмарно, очікується дощ з грозою. Температура повітря вночі +10...+13 градусів, вдень +23... +25 градусів.

Погода на півдні України 23 червня

В Одеській області буде похмуро, ймовірний короткочасний дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +14 градусів, вдень +23... +25 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі +12... +14 градусів, вдень +20... +23 градусів.

У Запорізькій області та в Криму хмарно з проясненнями, дощ. Температура повітря вночі +12... +14 градусів, вдень +19... +21 градусів.