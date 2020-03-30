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В Україні медикам-борцям з коронавірусом значно підвищать зарплату

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 19:52
В Україні медикам-борцям з коронавірусом значно підвищать зарплату
Коронавірус в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, але медикам піднімуть зарплату

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 480 осіб. При цьому за останню добу COVID-19 підтвердився у 62 осіб. Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла закон про доплату до зарплати медиків, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом, в розмірі до 300%.

За прийняття законопроекту №3275 свої голоси віддали 312 народних депутатів при 226 мінімально необхідних голосів. Даний закон вступить в силу в протягом наступного тижня.

При цьому надбавка до зарплати буде нараховуватися до завершення заходів, пов'язаних з ліквідацією коронавіруса в країні.

Нагадаємо, що вчені з'ясували справжнє походження коронавіруса. Фахівці, які займаються відповідними дослідженнями, заявили, що COVID-19 з'явився природним шляхом.

Для захисту від коронавіруса експерти рекомендує часто мити руки, і не торкатися до обличчя. Особливо це стосується очей. При цьому найкращий спосіб захиститися від інфекції - максимальна соціальна ізоляція.

Раніше повідомлялося про те, що українців попередили про штрафи до 34 тисяч гривень за порушників карантинних вимог. У Києві поліція почала проводити рейди в лісопаркових зонах. На порушників карантину, які вирішили влаштувати пікнік на природі, будуть складати адміністративні протоколи і штрафувати.

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