В Україні в олії знайшли небезпечний канцероген
В Україні у рафінованій пальмовій олії знайшли небезпечний канцероген - 3-монохлор-1,2-пропандіол (3-MCPD) (5138 ug/kg - ppb).
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
"Відповідно до інформаційного повідомлення RASFF № 2021.0019 від 04.03.2021 повідомляємо про виявлення 3-монохлор-1,2-пропандіол (3-MCPD) (5138 ug / kg - ppb) у рафінованій пальмовій олії", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що масло експортувалося з Федеративної Республіки Німеччина (постачальник: Olenex Edible Oils GmbH, Brake) в Республіку Польща (виробник: Elstar Fats Sp. Zoo, Stare Pole), звідки направлене в Україну (одержувач ТОВ "Терра Фуд", вул. Зеленогорскьа, 8, м. Київ, 03037).
Також в Держпродспоживслужбі зазначили, що якщо харчові продукти, які оператор ринку ввіз (переслав) на митну територію України і вони не відповідають вимогам безпеки, він негайно починає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу. І в строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган.
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