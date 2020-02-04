В Україні лютує небезпечний грип: які продукти допоможуть захиститися

Грип та ГРВІ в Україні вже перевищили епідеміологічний поріг, а в деяких областях оголошена епідемія. За сезон 2019-2020 року від ускладнень грипу померло 13 українців. Нещодавно медики розповіли, які продукти допоможуть захистити і зміцнити свій організм, зробивши його більш стійким до вірусних інфекцій. Як харчуватися в епідсезон - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що лише за минулий тиждень - з 27 січня по 2 лютого - захворіло понад 200 тисяч осіб, четверо померло.

Дієтологи радять згадати про те, що багата вітамінами дієта і здоровий спосіб життя допоможуть вашому організму швидко й успішно впоратися з вірусними інфекціями.

Найкращі продукти в розпал епідемії грипу та ГРВІ

Картопля. Цей головний для українців овоч - справжня скарбниця вітаміну С. Також вона багата мікроелементами, які підтримують організм в боротьбі з вірусами.

Морква. На додаток до вітаміну С, в моркві також багато каротиноїдів. Вони надають антиоксидантну дію і підтримують імунну систему.

Шпинат. Зелене листя шпинату багате вітаміном А, який підтримує здоров'я шкіри і слизових оболонок і, таким чином, захищає від вірусів. Він також містить багато заліза.

Капуста. Звичайна або червона капуста багата на вітамін А, вітамін С і селен.

Горіхи і насіння. Горіхи і насіння містять цінні поживні речовини, такі як вітамін Е, цинк, селен і мідь. Вони допомагають слабкій імунній системі.

Риба. В рибі містяться корисні вітаміни групи В, а також багато цинку і селену. Останні є необхідними мікроелементами і зміцнюють захисні сили організму.