В Україні лікують коронавірус смертельно небезпечним препаратом: що відомо

Гепарин проти коронавіруса може бути небезпечний як ліки (колаж РБК-Україна)

Препарат гепарин, яким лікують коронавірус в Україні, може бути небезпечний

Коронавірус в Україні інфікував 10406 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 261, одужали 1238. Пандемія COVID-19 у країні наближається до піку, про це повідомляє МОЗ, який фіксує нові випадки захворювання щодня. Тим часом, в країні дозволили для лікування COVID-19 препарат гепарин, який є небезпечним і може призвести до смерті людини.

Як відзначають китайські вчені у статті, опублікованій в електронній бібліотеці medRxiv, шкоди від цих ліків набагато більше, ніж користі.

Раніше медики говорили, що ліки покращують роботу легенів, розчиняючи тромби і пригнічуючи запалення. Але після того, як учені проаналізували 61 пацієнта з китайської лікарні в Ухані, висновки стали іншими. Зазначимо, що хворі коронавірусом перебували у відділеннях інтенсивної терапії та отримували гепарин в якості лікування. У більшості з них ліки призвели до виникнення тромбоцитарної недостатності.

Даний стан характеризується тим, що антитіла, які виробляються імунітетом, починають атакувати тромбоцити, з якими взаємодіє гепарин, — в результаті не тільки не розчиняються старі тромби, але утворюються нові. Ускладнення при цьому призводять до смерті.

За словами фахівців, гепарин не можна застосовувати для боротьби з коронавірусною інфекцією в будь-яких обставинах, його треба замінити іншими антикоагулянтами, які не мають настільки небезпечних побічних ефектів.

Зазначимо, що 29 квітня МОЗ вніс в протокол лікування коронавірусу препарат гепарин. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що включення антикоагулянтів у протоколи "приймають фахівці", і ці препарати входять у протоколи лікування COVID-19 і інших країн, у тому числі європейських і США.

Як ми раніше писали, українські медики розповіли, коли в країні вщухне COVID-19.