В Україні коронавірусом захворіло немовля: що відомо

Коронавірус в Україні інфікував 3372 людини, 98 з них померли від ускладнень інфекції, 97 пацієнтів, що вилікувались. Як повідомляли в МОЗ, більшість хворих - це люди після 50 років. Але так як вірус швидко мутує, він вражає і зовсім маленьких. Так, у Херсонській області зараження коронавірусом підтвердилося у немовляти, якому немає навіть року.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. також заражена і мама малюка - 32 річна жінка.

"Стан матері з дитиною – задовільний. Зараз вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", – поділився Гусєв.

За його словами, мама з дитиною мали контакт з хворим членом їх сім'ї.

Станом на 13 квітня у Херсонській області 34 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса. З них одне одужання в Генічеському районі, та один летальний випадок у Олешківському. Три нових лабораторно підтверджених захворювання виявлено за останню добу.

Як ми раніше писали, названо найбільш ефективний захист від коронавіруса, і це не маска.