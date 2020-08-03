В Україні коронавірусом однорічний малюк захворів

У Рівненській області продовжує зростати захворюваність COVID-19. Так, за останню добу інфекцію виявили ще у 47 людей. Серед них - однорічна дитина. Як повідомляє голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у себе на сторінці в Facebook, найстаршому інфікованому 69 років.

"Тобто разом в Рівненській області зараз маємо 6317 випадків захворювання коронавірусної хвороби. З них 512 дітей та 618 медиків. В області в с. Борове Зарічненського району", - повідомив Віталій Коваль.

Він зазначив, що одужали від коронавірусу 4832 людини з області. За словами Коваля, за останню добу від інфекції померла 62-річна жінка з села Борове.

Нагадаємо, що всього в Україні з початку епідемії інфікувалися 72 168 осіб. Одужали 39 543 людей, в тому числі за вчора 235 випадків. Кількість смертельних випадків становить 1725, за минулу добу померли ще 16 осіб.

За станом на 3 серпня в Україні фіксують невеликий спад кількості випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 990 осіб. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, Києві, Чернівецькій та Харківській областях.

Як ми раніше писали, місцева влада відмовилась посилювати карантин у Тернополі.