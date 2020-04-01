ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні від коронавіруса померла 37-річна породілля: шокуючі деталі

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 10:13
В Україні від коронавіруса померла 37-річна породілля: шокуючі деталі
В Україні від коронавіруса померла породілля (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус підтвердився у померлої породіллі з Івано-Франківська

Коронавірус в Україні став причиною смерті 37-річної породіллі в Івано-Франківську. Жінка померла 30 березня після того, як за день до цього народила дівчинку. А 31 березня стали відомі результати аналізу ПЛР, який показав позитивний результат на COVID-19. У пологовому будинку кажуть, що жінка була в Польщі, але рідні припускають, що вона могла заразитися в пологовому будинку.

Про це розповів заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний в прямому ефірі місцевого телеканалу.

За словами чиновника, жінка з міста Болехів надійшла в пренатальний центр на 36 тижні вагітності з хронічною артеріальною гіпертензією, яка ускладнювалася прееклампсією та ожирінням четвертого ступеня.

Після того, як у вагітної підвищився тиск, її перевели в реанімацію, а 29 березня у неї підвищилася температура, кашель, почалися ознаки дихальної недостатності. Коли лікарі стали підозрювати коронавірусну інфекцію, з'ясувалося, що жінка була за кордоном, але приховала це.

В цей же день вона народила фізіологічним шляхом дівчинку вагою 2,5 кілограма. Відразу після пологів їй стало гірше - підвищилася температура, з'явилася дихальна недостатність, знизилася сатурація, після чого зупинилося серце.

Разом з тим, за інформацією місцевих видань, родичі не вірять, що хвороба пов'язана з перебуванням у Польщі, адже там вона була аж в листопаді минулого року.

Зокрема, сестра померлої каже, коронавірус вона могла підхопити тільки в пологовому будинку, бо на вулицю не виходила, а з рідними спілкувалася по телефону.

31.03.2020-19:18

Опубліковано Галичина TV Вівторок, 31 березня 2020 р.

В Івано-Франківську у померлої породіллі підтвердили коронавірус (відео: facebook.com/galtv.if.ua)

Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун розповіла про імунітет до коронавірусу.

Близько 2,2 млн смертей: в США спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу Мати хворої коронавірусом дівчинки зробила визнання: вірус давно серед нас
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся