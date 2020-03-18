В Україні від коронавіруса померла 33-річна жінка: розгорається скандал

В Україні 17 березня діагностували другу смерть від коронавіруса. У Чернівецькій області померла 33-річна українка Тетяна. У неї залишилося двоє маленьких дітей. Рідні жінки звинувачують у всьому лікарів і вважають, що її смерті можна було б уникнути, якби медики вчасно діагностували інфекцію. Родичі загиблої вимагають надати справі розголосу і написали лист в редакцію "Першого Буковинського". Про це на своїй сторінці в Facebook написав Сергій Наумович.

У Тетяни була супутня неврологічна патологія - пухлина біля центрального стовбура головного мозку (кавернозна ангіома довгастого мозку). У жовтні 2016 її прооперували в Києві успішно, останнім часом відчувала себе нормально. 7 березня у жінки почалася підніматися температура, вона думала, що це звичайне ГРВІ і залишилася вдома, адже в селі машина швидкої допомоги знаходиться в напівзруйнованому стані. Сім'я Тетяни викликала лікаря додому і він призначив антибіотики, але вони не допомогли і через два дні жінка з чоловіком вирушила в Вашківці.

13 березня їх не хотіли приймати в обласній лікарні і накричали, чому вони прийшли туди без направлення. Лікарі послухали хвору і зробили знімок легенів і сказали, що все добре.

14 березня Тетяна стала задихатися, їй викликали "швидку", яка ледве доїхала до лікарні . Там її одразу відправили в інфекційне відділення з підозрою на корнавірус. По відділенню вона йшла пішки, адже каталки не було. Пізніше у жінки почалися судоми через високу температуру та інтоксикацію організму.

"Можливо, лікарі не звернули увагу, що при видаленні пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких препаратів. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфебрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17:00 вечора. Кнопки виклику в боксах не працюють і хто знає, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали - о 19.20 Тетяни не стало", - написав Сергій Наумович.

У Чернівецькій ОДА пояснили смерть жінки тим, що вона страждала від безлічі хвороб.

"Лікарі поставили діагноз - епілептичний напад, якого у неї в житті ні разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вени - тому не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну та антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях ", - йдеться у відкритому листі.