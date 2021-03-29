RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні від коронавірусу помер школяр: лікарі билися до останнього

Автор: Світлана Мащенко

У Харківській області помер 11-річний школяр з діагнозом коронавірус, а також тяжкою формою герпесвірусної інфекції.

Про це повідомляє Суспільне.

Страшну звістку з Харківської області підтвердила головна санітарна лікарка регіону Любов Махота.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", - прокоментувала чиновник від медицини.

Повідомляється, що хлопчик потрапив до лікарні 8 березня. Головний лікар дитячої інфекційки Дмитро Кухар розповів, що за життя дитини билися понад два тижні. Проте 26 березня дитині стало зле і вона померла.

Окрім COVID-19 у школяра була тяжка інфекція.

"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", - сказав Кухар.

За даними лабцентру, інформація про смерть дитини буде відображена у статистиці COVID-19 Харківської області. Це перший випадок смерті дитини від коронавірусу в в регіоні.

Нагадаємо, що в Україні коронавірус після вихідних пішов на спад після різкого зростання. Станом на понеділок, 29 березня, зафіксовано понад 8 тисяч нових хворих.

До слова, нещодавно лікар-імунолог попередив, що Україну чекають нові локдауни і назвав терміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Захворюваність зростає: у Львові збираються зупинити громадський транспорт та закрити дитсадки
Другий тиждень локдауну. Що можна і не можна в "червоному" Києві
Прогноз погоди