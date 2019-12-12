В Україні змінилися протипоказання до вакцинації: що потрібно знати

В Україні з 10 грудня набув чинності новий Перелік медичних протипоказань до вакцинації і зміни в календарі профілактичних щеплень. Про це повідомляється в Центрі громадського здоров'я.

Як йдеться в повідомленні на сайті Центру, потреба оновити Перелік виникла з урахуванням світових рекомендацій і передових практик, так як в старій версії деякі протипоказання були недостатньо обґрунтовані. Всі медичні протипоказання поділяються на групи: абсолютні протипоказання до щеплення і застереження з приводу вакцинації.

До абсолютних протипоказань відносяться гострі респіраторні захворювання з підвищенням температури тіла вище 38 градусів (за винятком проведення планової та екстреної вакцинації), тяжка імуносупресія/імунодефіцит, вагітність (для введення живих вакцин) та наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини.

Вакцинацію не слід відкладати у разі:

алергії на побутові алергени;

алергії на алергени рослинного походження;

алергії у сімейному анамнезі; проведення алергенспецифической імунотерапії;

алергії на антибактеріальні препарати, які використовуються рутинно.

Вагітним жінкам протипоказано введення тільки живих вакцин, а ось годуючим мамам можна вводити як вакцини з живим вірусом, так і інактивовані. Виняток – тільки проти вітряної віспи.

Варто відзначити, що у новому Переліку введено поняття "застереження" та надано більше інформації для того, щоб лікар міг прийняти рішення про доцільність вакцинації. Остаточне рішення про щеплення приймає лікар, а не комісія з питань вакцинації, як це було раніше.