В Україні дослідили реальну ефективність вакцини проти COVID-19: про що говорять результати

"Ми спостерігали різну динаміку формування антитіл та різні їх показники після двох щеплень, але імунна відповідь на вакцинацію спостерігалася у 100% випадків", - коментує результати завідувач клініко-діагностичної лабораторії "ІНВІТРО" Павло Набока.

У березні 2021 року, коли в Україні з'явилася перша вакцина проти COVID-19 CoviShield/AstraZeneca, лабораторія "ІНВІТРО" почала вивчення її ефективності за допомогою нового тесту від світового лідера діагностики інфекційних захворювань компанії Abbott Diagnostics для кількісного визначення нейтралізуючих (захист) (IgG) до S-білка, так званого білка шпильки, з яким пов'язують найбільш патогенні властивості вірусу SARS-CoV-2.

"Спочатку ми визначили рівень антитіл (IgG до SARS-CoV-2) безпосередньо перед вакцинацією. Це дозволило сформувати дві групи тих, хто вакцинується: ті, хто в минулому вже переніс COVID-19 у різних формах, і ті, хто ще не хворів. І тут варто зазначити, що ті, хто перехворів, до вакцинації вже мали антитіла, але їхній рівень у більшості випадків, навіть якщо людина перенесла COVID-19 у важкій формі, була дуже низька - на межі порогових для цього тесту значень. Але через місяць після введення першої дози вакцини титр захисних антитіл у тих, хто мав контакт з вірусом до вакцинації, виріс у десятки і навіть сотні разів у порівнянні з початковим рівнем, що й показало друге тестування, проведене в рамках нашого дослідження. У тих, хто до вакцинації не стикався зі збудником COVID-19, імунну відповідь на першу дозу вакцини можна визначити як неактивну", - розповідає Павло Набока.

За його словами, напередодні запровадження другої дози вакцини спостерігалося певне зменшення концентрації захисних антитіл у всіх учасників дослідження. Причому відсоток зменшення був однаковим і у тих, хто хворів на COVID-19, і у тих, чий організм не зустрічався з коронавірусом до вакцинації. Але через місяць після введення другої дози вакцини тестування показало значне стійке зростання рівня антитіл (IgG SARS-CoV-2) в обох досліджуваних групах.

"Таким чином, можна зробити попередні висновки про те, що повний курс вакцинації гарантує виражену активацію антитільного (гуморального) імунітету до COVID-19 незалежно від факту перенесеної хвороби в минулому. За допомогою лабораторних досліджень (тесту Abbott для кількісного визначення антитіл (IgG) до S-білку SARS-CoV-2) є можливість спостерігати за динамікою зміни рівня імунного захисту з часом, і наша лабораторія продовжить це дослідження. доступний широкому загалу механізм об'єктивної оцінки реакції організму як на контакт з вірусом (інфікування), так і на вакцинацію", - констатує Набока.

Дослідження імунної відповіді, кількості високоспецифічних імуноглобулінів G (IgG), які забезпечують тривалий захист від вірусу (тобто те, що ми називаємо "імунітетом"), є принципом так званої розумної вакцинації. У сьогоднішній ситуації із вакцинацією проти COVID-19 в Україні це поки що залишається зоною відповідальності кожної конкретної людини.

І поки вчені вивчають, якою є тривалість життя імуноглобулінів IgG, які сформувалися у відповідь на вірус SARS-CoV-2, ми можемо моніторити свій імунітет до COVID-19 за допомогою кількісного тесту Abbott. Це важливо і для власної безпеки, і безпеки навколишніх. Особливо враховуючи, що, за даними МОЗ України, на сьогодні повністю вакциновано від нової коронавірусної інфекції менше ніж 20% населення нашої країни, а понад 30% українців, які перехворіли на COVID-19, не увійшли до офіційної статистики, оскільки не робили ПЛР-тест (в тому числі тому, що хворіли безсимптомно).