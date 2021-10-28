В Україні дослідили реальну ефективність вакцини проти COVID-19: про що говорять результати

В Україні за допомогою нового тесту від світового лідера діагностики інфекційних захворювань компанії Abbott Diagnostics вивчили ефективність вакцини CoviShield/AstraZeneca , що застосовується проти вірусу SARS-CoV-2. У всіх учасників дослідження, проведеного незалежною лабораторією "ІНВІТРО", сформувалися нейтралізуючі (захисні) антитіла до коронавірусу.

"Ми спостерігали різну динаміку формування антитіл та різні їх показники після двох щеплень, але імунна відповідь на вакцинацію спостерігалася у 100% випадків", - коментує результати завідувач клініко-діагностичної лабораторії "ІНВІТРО" Павло Набока.

У березні 2021 року, коли в Україні з'явилася перша вакцина проти COVID-19 CoviShield/AstraZeneca, лабораторія "ІНВІТРО" почала вивчення її ефективності за допомогою нового тесту від світового лідера діагностики інфекційних захворювань компанії Abbott Diagnostics для кількісного визначення нейтралізуючих (захист) (IgG) до S-білка, так званого білка шпильки, з яким пов'язують найбільш патогенні властивості вірусу SARS-CoV-2.

"Спочатку ми визначили рівень антитіл (IgG до SARS-CoV-2) безпосередньо перед вакцинацією. Це дозволило сформувати дві групи тих, хто вакцинується: ті, хто в минулому вже переніс COVID-19 у різних формах, і ті, хто ще не хворів. І тут варто зазначити, що ті, хто перехворів, до вакцинації вже мали антитіла, але їхній рівень у більшості випадків, навіть якщо людина перенесла COVID-19 у важкій формі, була дуже низька - на межі порогових для цього тесту значень. Але через місяць після введення першої дози вакцини титр захисних антитіл у тих, хто мав контакт з вірусом до вакцинації, виріс у десятки і навіть сотні разів у порівнянні з початковим рівнем, що й показало друге тестування, проведене в рамках нашого дослідження. У тих, хто до вакцинації не стикався зі збудником COVID-19, імунну відповідь на першу дозу вакцини можна визначити як неактивну", - розповідає Павло Набока.

За його словами, напередодні запровадження другої дози вакцини спостерігалося певне зменшення концентрації захисних антитіл у всіх учасників дослідження. Причому відсоток зменшення був однаковим і у тих, хто хворів на COVID-19, і у тих, чий організм не зустрічався з коронавірусом до вакцинації. Але через місяць після введення другої дози вакцини тестування показало значне стійке зростання рівня антитіл (IgG SARS-CoV-2) в обох досліджуваних групах.

"Таким чином, можна зробити попередні висновки про те, що повний курс вакцинації гарантує виражену активацію антитільного (гуморального) імунітету до COVID-19 незалежно від факту перенесеної хвороби в минулому. За допомогою лабораторних досліджень (тесту Abbott для кількісного визначення антитіл (IgG) до S-білку SARS-CoV-2) є можливість спостерігати за динамікою зміни рівня імунного захисту з часом, і наша лабораторія продовжить це дослідження. доступний широкому загалу механізм об'єктивної оцінки реакції організму як на контакт з вірусом (інфікування), так і на вакцинацію", - констатує Набока.

Дослідження імунної відповіді, кількості високоспецифічних імуноглобулінів G (IgG), які забезпечують тривалий захист від вірусу (тобто те, що ми називаємо "імунітетом"), є принципом так званої розумної вакцинації. У сьогоднішній ситуації із вакцинацією проти COVID-19 в Україні це поки що залишається зоною відповідальності кожної конкретної людини.

І поки вчені вивчають, якою є тривалість життя імуноглобулінів IgG, які сформувалися у відповідь на вірус SARS-CoV-2, ми можемо моніторити свій імунітет до COVID-19 за допомогою кількісного тесту Abbott. Це важливо і для власної безпеки, і безпеки навколишніх. Особливо враховуючи, що, за даними МОЗ України, на сьогодні повністю вакциновано від нової коронавірусної інфекції менше ніж 20% населення нашої країни, а понад 30% українців, які перехворіли на COVID-19, не увійшли до офіційної статистики, оскільки не робили ПЛР-тест (в тому числі тому, що хворіли безсимптомно).