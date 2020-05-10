В Україні зникає прибуткова професія: шокуюча статистика

Робота в Україні IT-індустрії зникає (ілюстративне фото: pixabay.com)

Роботи в Україні в IT-індустрії стало істотно менше

В IT-індустрії в Україні знижується кількість пропозицій по роботі. У квітні 2020 року кількість вакансій для IT-фахівців зменшилася у порівнянні з березнем на 20% і впала до рівня осені 2017 року. Кількість пропозицій для фахівців без досвіду і з досвідом до року зменшилася на 56% і 48% відповідно.

Як повідомляється в результатах дослідження, проведеного порталом DOU, в Україні за час жорсткого карантину істотно збільшилася кількість безробітних, і зменшилася кількість вакансій. Така ж тенденція спостерігається в IT-індустрії.

За даними порталу, у квітні 2020 року кількість пропозицій для фахівців у сфері IT зменшилася в середньому на 20% у порівнянні з березнем. Зараз кількість пропозицій дорівнює рівню, який спостерігався восени 2017 року.

Найбільш позитивна динаміка спостерігалася в категоріях Unity, Security і Product Manager. При цьому істотно впала кількість пропозицій серед категорій .NET, QA, Front-End, Ruby і HR. Найгірше з вакансіями у Харкові та Львові — зниження на 44% та 40% відповідно.

Зараз роботодавці пропонують місця в основному досвідченим фахівцям. Але навіть на них скоротився попит на 18%, у порівнянні з даними за квітень 2019 року. При цьому кількість пропозицій для фахівців без досвіду і з досвідом до року зменшилася на 56% і 48% відповідно.

При цьому наголошується, що кількість IT-компаній, що пропонують роботу, зменшується. У квітні свої вакансії розмістили на 222 компанії менше у порівнянні з березнем, коли в Україні тільки ввели карантин.

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