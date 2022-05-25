В Україні хочуть заборонити аборти під час війни: "батьки вбивають дітей, як російські окупанти"

В Україні з'явилася петиція з пропозицією заборонити аборти під час війни. Автор закликає президента України прийняти відповідні міри задля запобігання демографічній кризі.

Що думають про таку ініціативу українці - читайте в нашій статті Styler нижче.

Петиція була опублікована 23 травня і на цей час набрала лише 7 голосів із 25 тисяч необхідних, щоб бути розглянутою на законодавчому рівні.

На думку автора законопроекту, українські батьки повторюють дії окупантів, вбиваючи українських дітей.

"Зважаючи на події останніх часів в Україні, загибель наших захисників та мирних жителів, беручи до увагу кількість зовнішньо-переміщених осіб, біженців за кордон, демографічні статистичні дані України останніх років, закликаємо Президента України внести законопроєкт про заборону абортів в Україні задля відновлення та приросту українського народу, задля світлого майбутнього українського народу", - закликає автор петиції Головчак Анатолій Миколайович.

Цікаво, що на 23 травня зареєстрована ще одна схожа петиція, де авторка - Курило Ірина Володимирівна, цитуючи біблію вимагає заборонити аборти.

Що думають про такі ініціативи українці

Українці в соцмережах висловили свою думку щодо позбавлення жінки права вибору. Зважаючи на велику кількість згвалтувань російськими окупантами та випадки вагітності українських жінок та дівчат від гвалтівників, така петиція виглядає абсурдно.

Ось що пишуть про ініціативу в соцмережах:

Ну хай отой головчак анатолій миколайович сам і народжує, якщо йому так хочеться.

Світле майбутнє, коли жінки будуть робити аборти нелегально у підвалах та помирати під час цього... Світле майбутнє, з дітьми в дитбудинках, від яких відмовились батьки, бо він був незапланований... Оце так, майбутнє.

Пусть мужики сами рожают, в чем бл**ь дело? Нужно создать петицию, где будет сказано, что мужики не имеют право решать, что делать женщине с ее телом.

Ось Анатолій хай і рожає. Плювати як. Зараз я внесу ініціативу про те, що всі чоловіки мають народжувати, хай як хочуть це вирішують.

Бо не їм народжувати, а ще їм свербить, що їх за кордон не пускають.

Ото зараз зґвалтованим дівчатам буде по кайфу дітей народжувати. Цікаво, скільки дітей Толя всиновив якщо він так вже переймається долею українців.

Пропоную, щоб маткою українців став Толя, і він су*а, народжував за всіх.

Ось зараз згвалтованим дівчатам буде по кайфу дітей народжувати.

Цікаво, скільки дітей Толя усиновив якщо він так вже стурбований.

Зазначимо, що схожі петиції з'являються по кілька разів на рік. Однак вони ніколи не набирають достатньої кількості голосів.