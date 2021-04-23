Україні загрожує четверта хвиля COVID-19: лікар розповів, як її уникнути

На думку медика Бориса Донського, четвертої, осінньої хвилі коронавірусу, можна буде уникнути завдяки правильній кампанії з імунізації українців. Лікар-імунолог вважає, що нового спалаху захворювання не буде, якщо прищеплювати достатню кількість людей.

Медик каже, що поки в Україні немає нових "критичних" штамів коронавірусу, але ймовірність їх появи досить серйозна.

"Отже, якщо вони (небезпечні штами COVID-19. - Ред.) не з'являться, а досить потужна вакцинація відбудеться за літо, то на осінь я б не дивився так песимістично", - вважає медик.

Скільки українців потрібно прищепити від коронавірусу, щоб не було четвертої хвилі

Так, в оприлюдненому плані уряду до кінця року планується вакцинувати 22 млн населення України. За словами Донського, такої кількості було б достатньо, щоб виробився колективний імунітет. При цьому лікар сумнівається в оптимістичних планах на імунізацію.

"Є певні сумніви в реалістичності цієї цифри, оскільки за 2 місяці прищепили менш ніж півмільйона. Тому, я не знаю, як можна буде організувати 22 мільйони", - заявив лікар і додав, що якщо вакцинувати хоча б 10 млн осіб з різних регіонів, то четвертої хвилі може і не бути.

"Якщо за літо цих людей провакцинувати, тоді можна оптимістично прогнозувати, що восени 2021 року не буде нової хвилі коронавірусу", - пояснив Донський.