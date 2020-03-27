В Україні готують закон про препарати від COVID-19: чим пропонують лікувати

Коронавірус в Україні поширюється дуже швидко, і боротьба з пандемією вимагає невідкладних рішень. У Верховній Раді зареєстрували ще один антивірусний законопроєкт, де прописаний протокол лікування від коронавірусної інфекції. Що відомо про нову ініціативу народних депутатів - у матеріалі Styler.

Так, законопроєкт "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення лікування коронавірусного захворювання COVID-19" передбачає, що коронавірус в Україні можна буде лікувати препаратами, які не призначені спеціально для лікування хвороби (оскільки ліків немає). За умови, що ефективність препаратів доведена на досвіді інших країн, а пацієнт (його представник) підписав згоду на лікування.

Автори нововведення пропонують застосувати практику Великобританії, де ліки застосовуються за показаннями, хоч і не прописані в інструкції для медичного застосування.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, лікар зможе призначати препарат від COVID-19 в інструкції якого немає вказівки на це ліки в графі "Показання". Але при цьому такий препарат рекомендують застосовувати в ряді інших країн.

Наприклад, в Італії складних пацієнтів з коронавірусом пробують лікувати препаратом від ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб". І динаміка одужання дуже хороша.

Відзначимо, що на даний момент лікування коронавіруса, як в Україні, так і в світі, симптоматичне. Вакцина від COVID-19 знаходиться в стадії розробки, і за прогнозами, чекати її потрібно близько року.

Раніше ми писали, що лікарі назвали нову групу ризику для зараження коронавірусом.