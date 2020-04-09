В Україні горів ще один національний природний парк: моторошні фото

У національному природному парку "Синевир" у Закарпатській області сталася пожежа, в результаті чого згоріли вщент дві споруди. Причиною інциденту стало те, що місцеві жителі на своїх угіддях спалювали суху траву.

Так, в результаті підпалу сухостою 8 квітня вогонь перекинувся на територію "Синевиру" в урочищі Стинка, що прилягає до Чорної ріки. Про це йдеться в повідомленні на сторінці національного парку в Facebook.

Зазначається, що завдяки оперативним діям служби державної охорони НПП "Синевир" пожежу вдалося загасити і не дозволити дістатися вогню в лісових угідь національного парку.

"НПП "Синевир" неодноразово застерігав місцевих жителів не вдаватися до спалювання сухої трави, бо такі дії спричиняють пожежі і шкоду для природи. Чергове нагадуємо, що вогонь від спалювання трави на ваших угіддях може перекинутися на ліс, будинки, господарські споруди і завдати шкоди вам і вашим сусідам", - йдеться в публікації.

Крім того, від спалювання трави страждає природа: у вогні гинуть рослини, комахи, дрібні тварини. При спалюванні трава перетворюється на попіл, а вся мікрофлора гине.

Вогонь погіршує в тому числі й водно-фізичні властивості грунту - що позначається на родючості та на наступному врожаї сільськогосподарських культур.

Адміністратори національного парку додали, що для відновлення продуктивності ґрунту потрібен не один рік.

При такому спалюванні сухостою у повітря виділяються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет людини, можуть викликати алергію, захворювання дихальних шляхів, а також створюють сприятливі умови для розвитку онкологічних захворювань.

Пожежа в національному природному парку "Синевир" (Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Як повідомлялося раніше, 1 квітня на території Нижньодністровського національного природного парку стався під Одесою також сталася пожежа - в результаті інциденту вигоріло 10 гектарів унікальної природної екосистеми з численними птахами, які саме висиджували в гніздах пташенят.

Також ми писали про те, що в Україні з початку року зафіксовано близько 15,5 тисяч випадків загорянь, що знищило 17 тисяч гектарів екосистем.

Кілька днів тому почалися лісові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження, і рятувальники досі намагаються загасити полум'я. Вогняна стихія під ЧАЕС не на жарт стривожила українців через вірогідне підвищення радіаційного фону.