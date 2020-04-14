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В Україні дві нові жертви коронавірусу: працівник метро і власник ринку

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 17:54
В Україні дві нові жертви коронавірусу: працівник метро і власник ринку
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Від COVID-19 померли ще дві людини - у Києві та Запоріжжі

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 3372 осіб, з яких 98 пацієнтів померли. 14 квітня стало відомо ще про дві жертви підступного COVID-19 в Україні.

У Києві від коронавірусу помер працівник столичного метрополітену. 67-річний чоловік проживав у Деснянському районі та працював слюсарем. Останній раз на роботі він був 31 березня і, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, він не виїжджав за кордон і не мав контактів з тими, хто відвідував заражені країни.

"Чоловік захворів 31 березня. У нього був нежить, кашель, температура +39. Хворий нікуди не звертався. 7 квітня він звернувся до Київської міську клінічну лікарню №8. Йому був поставлений діагноз – негоспітальна пневмонія, COVID-19 залишався під питанням. Швидкий тест, який зробили хворому 7 квітня – виявився негативним. І тільки лабораторне дослідження, зроблене в нашому лабораторному центрі 10 квітня, підтвердило позитивний результат – COVID-19. На жаль, чоловік помер 13 квітня, але ми тільки сьогодні про це дізналися", - розповіли сайту "Сьогодні" у МОЗ.

Другою жертвою коронавірусу став 65-річний власник ринку в Запорізькій області. Як повідомили в ГУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України", чоловік лікувався вдома самостійно.

У нього була висока температура протягом кількох днів, але він збивав її парацетамолом і до лікарів не звертався. Коли стан погіршився, його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні. У пацієнта діагностували пневмонію, а потім аналізи підтвердили COVID-19. Чоловіка під'єднали до апарату ШВЛ, але він помер від ускладнень.

Як повідомляють запорізькі ЗМІ, 65-річний чоловік – це директор ринку Комунарського району міста Запоріжжя, який 21 березня відмовлявся закрити свій ринок на карантин. На нього склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті помер пацієнт з COVID-19, який переміг вірус і готувався до виписки.

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